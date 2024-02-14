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  • Окупанти завдали ракетного удару по Селідове: троє загиблих, 12 людей поранено, знищено 5-поверхівку та лікарню, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:08, Сьогодні
Надійне джерело

Окупанти завдали ракетного удару по Селідове: троє загиблих, 12 людей поранено, знищено 5-поверхівку та лікарню, - ФОТО

Окупанти завдали ракетного удару по Селідове: троє загиблих, 12 людей поранено, знищено 5-поверхівку та лікарню, - ФОТО

Росіяни ударили по місту близько 23:30, поцілили у 5-поверхівку — 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Близько першої години ночі місто зазнало чергового обстрілу — пошкоджено один із корпусів лікарні.

Окупанти завдали ракетного удару по Селідове: троє загиблих, 12 людей поранено, знищено 5-поверхівку та лікарню, - ФОТО, фото-1



3 загиблих і 12 поранених — такі попередні наслідки ударів по Селидовому станом на 08:00.

Окупанти завдали ракетного удару по Селідове: троє загиблих, 12 людей поранено, знищено 5-поверхівку та лікарню, - ФОТО, фото-2



Серед загиблих — 1 дитина 2015 року народження та вагітна жінка. Серед поранених — 4 дитини 2007, 2011, 2016 і 2023 років народження.

Окупанти завдали ракетного удару по Селідове: троє загиблих, 12 людей поранено, знищено 5-поверхівку та лікарню, - ФОТО, фото-3



Вночі росіяни випустили по місту 4 ракети, тип ракет встановлюємо. Прямим влучанням знищено житлову 5-поверхівку та 3-поверховий корпус лікарні.

Окупанти завдали ракетного удару по Селідове: троє загиблих, 12 людей поранено, знищено 5-поверхівку та лікарню, - ФОТО, фото-4



149 пацієнтів Селидівської лікарні вночі були оперативно евакуйовані до лікарень Покровська і Мирнограда.

Загалом внаслідок ударів пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, крамниця аптека і 4 автомобілі.

Остаточні цифри ще можуть змінитися.

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#Донеччина #Селидове #окупанти #обстріл #наслідки
Ольга Романова
редактор
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