Окупанти завдали ракетного удару по Селідове: троє загиблих, 12 людей поранено, знищено 5-поверхівку та лікарню, - ФОТО

Росіяни ударили по місту близько 23:30, поцілили у 5-поверхівку — 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Близько першої години ночі місто зазнало чергового обстрілу — пошкоджено один із корпусів лікарні.





3 загиблих і 12 поранених — такі попередні наслідки ударів по Селидовому станом на 08:00.





Серед загиблих — 1 дитина 2015 року народження та вагітна жінка. Серед поранених — 4 дитини 2007, 2011, 2016 і 2023 років народження.





Вночі росіяни випустили по місту 4 ракети, тип ракет встановлюємо. Прямим влучанням знищено житлову 5-поверхівку та 3-поверховий корпус лікарні.





149 пацієнтів Селидівської лікарні вночі були оперативно евакуйовані до лікарень Покровська і Мирнограда.



Загалом внаслідок ударів пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, крамниця аптека і 4 автомобілі.



Остаточні цифри ще можуть змінитися.