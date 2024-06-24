Завтра в Житомирі переселенці з Луганщини можуть отримати консультації з пенсійних питань

У вівторок в Житомирі переселенці з Луганської області можуть отримати консультації від пенсійників Луганщини



25 червня з 9:00 до 10:00 фахівець Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області у місцевому хабі Білокуракинської громади надаватиме онлайн-консультації нашим ВПО.



Адреса: м. Житомир, вул. Чуднівська, буд. 105.

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Ольга Романова редактор