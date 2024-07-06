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  • З Донеччини на Волинь евакуаційний поїзд вивіз ще 69 людей: серед них шестеро людей, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
17:12, Сьогодні
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З Донеччини на Волинь евакуаційний поїзд вивіз ще 69 людей: серед них шестеро людей, - ФОТО

З Донеччини на Волинь евакуаційний поїзд вивіз ще 69 людей: серед них шестеро людей, - ФОТО

Черговий евакуаційний поїзд на Волинь прибув сьогодні з Донеччини.

За допомогою органів влади, «Білих янголів», ДСНС та волонтерів 69 донеччан переїхали до більш безпечного регіону. Серед них — 6 дітей та 9 осіб з інвалідністю.

З Донеччини на Волинь евакуаційний поїзд вивіз ще 69 людей: серед них шестеро людей, - ФОТО, фото-1



Всі евакуйовані отримали разову виплату в розмірі 3600 гривень — це допомога в рамках спільного проєкту Міжнародної організації з міграції та Укрпошти.

З Донеччини на Волинь евакуаційний поїзд вивіз ще 69 людей: серед них шестеро людей, - ФОТО, фото-2



Крім того, сім'ї з дітьми, примусово евакуйовані з прифронтових громад, отримають від ЮНІСЕФ та благодійного фонду «Янголи спасіння» додаткову виплату у розмірі 10800 грн на людину.

З Донеччини на Волинь евакуаційний поїзд вивіз ще 69 людей: серед них шестеро людей, - ФОТО, фото-3



Всі громадяни при евакуації отримали безкоштовне харчування, були забезпечені водою, психологічною підтримкою, діти та підлітки отримали тревел-набори та рюкзаки.

З Донеччини на Волинь евакуаційний поїзд вивіз ще 69 людей: серед них шестеро людей, - ФОТО, фото-4



Наступний евакуаційний рейс до Волинської області заплановано на 13 липня.

З Донеччини на Волинь евакуаційний поїзд вивіз ще 69 людей: серед них шестеро людей, - ФОТО, фото-5
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#Донеччина #евакуація #поїзд #Волинь
Ольга Романова
редактор
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