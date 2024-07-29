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Україна здобула першу медаль Олімпійських ігор-2024: Ольга Харлан виграла бронзу
Українська фехтувальниця Ольга Харлан на характері перемогла кореянку Чой Себін у поєдинку за бронзову медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі – 15:14.
Ольга поступалася під час матчу з рахунком 6:11, але змогла наздогнати суперницю і перемогти, завдавши фінального уколу за рівного рахунку, повідомляє Lb.ua.
Ця медаль стала першою для збірної України на цьогорічних Іграх!
Ольга Харлан радіє перемозі
Фото: EPA/UPG
Ольги Харлан (Україна) проти Себін Чой ( Корея) під час змагань з фехтування на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року,
Фото: EPA/UPG
Українка Ольга Харлан (праворуч) у матчі за бронзову медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі.
Фото: EPA/UPG
Ольга Харлан радіє перемозі
Фото: EPA/UPG
Ольга Харлан радіє перемозі
Фото: EPA/UPG
Упродовж змагань Харлан перемогла японку Сіхомі Фокусіму (15:9), азербайджанку Анну Башту (15:6) й угорку Анну Мартон (15:7). У півфіналі змагань вона поступилася Сарі Бальцер з Франції (7:15).
Нагадаємо, 4 серпня жіноча збірна України з фехтування на шпазі змагатиметься у командній першості.
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