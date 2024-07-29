Україна здобула першу медаль Олімпійських ігор-2024: Ольга Харлан виграла бронзу, - ФОТО, ВЫДЕО

Українська фехтувальниця Ольга Харлан на характері перемогла кореянку Чой Себін у поєдинку за бронзову медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі – 15:14.

Ольга поступалася під час матчу з рахунком 6:11, але змогла наздогнати суперницю і перемогти, завдавши фінального уколу за рівного рахунку, повідомляє Lb.ua.

Ця медаль стала першою для збірної України на цьогорічних Іграх!

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан радіє перемозі

Фото: EPA/UPG Ольги Харлан (Україна) проти Себін Чой ( Корея) під час змагань з фехтування на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року,

Фото: EPA/UPG Українка Ольга Харлан (праворуч) у матчі за бронзову медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан радіє перемозі

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан радіє перемозі

Упродовж змагань Харлан перемогла японку Сіхомі Фокусіму (15:9), азербайджанку Анну Башту (15:6) й угорку Анну Мартон (15:7). У півфіналі змагань вона поступилася Сарі Бальцер з Франції (7:15).

Нагадаємо, 4 серпня жіноча збірна України з фехтування на шпазі змагатиметься у командній першості.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан поділилася емоціями з LB.ua від здобуття бронзової нагороди Олімпійських ігор у Парижі.

«Я ще не розумію, що сталося! Я відчувала мандраж, жах перед змаганнями! Я хвилювалася і боялася, що програю перший бій як у Токіо. Крім того, у мене була травма. Мій шлях, це все показує, що я – українка. Зараз навіть не можу пояснити, як так сталося» – сказала Харлан.

Вона присвятила свою перемогу українським захисникам, спортсменам, яких убила Росія, і своїй сім’ї.

«Я радію за нашу країну! Я принесла українцям, нашим захисникам хорошу новину. Хлопці й дівчата, які нас захищають, – це для вас! Я присвячую цю медаль їм, а також усім загиблим внаслідок дій Росії спортсменам і моїй сім’ї. На жаль, дідусь і бабуся не змогли це побачити. Моя сім’я завжди зі мною, вони – це мій талісман» – розповіла Ольга.

Крім того, вона поділилася, що сказала Вадиму Гутцайту після перемоги.

«Я казала Вадиму Марковичу на вухо, що у мене бляха п’ять олімпійських медалей. В останні моменти бою я діяла за відчуттями, тому аналізуватиму все потім» – підсумувала Харлан.