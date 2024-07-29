Україна здобула першу медаль Олімпійських ігор-2024: Ольга Харлан виграла бронзу, - ФОТО, ВЫДЕО
Українська фехтувальниця Ольга Харлан на характері перемогла кореянку Чой Себін у поєдинку за бронзову медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі – 15:14.
Ольга поступалася під час матчу з рахунком 6:11, але змогла наздогнати суперницю і перемогти, завдавши фінального уколу за рівного рахунку, повідомляє Lb.ua.
Ця медаль стала першою для збірної України на цьогорічних Іграх!
Упродовж змагань Харлан перемогла японку Сіхомі Фокусіму (15:9), азербайджанку Анну Башту (15:6) й угорку Анну Мартон (15:7). У півфіналі змагань вона поступилася Сарі Бальцер з Франції (7:15).
Нагадаємо, 4 серпня жіноча збірна України з фехтування на шпазі змагатиметься у командній першості.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан поділилася емоціями з LB.ua від здобуття бронзової нагороди Олімпійських ігор у Парижі.
«Я ще не розумію, що сталося! Я відчувала мандраж, жах перед змаганнями! Я хвилювалася і боялася, що програю перший бій як у Токіо. Крім того, у мене була травма. Мій шлях, це все показує, що я – українка. Зараз навіть не можу пояснити, як так сталося» – сказала Харлан.
Вона присвятила свою перемогу українським захисникам, спортсменам, яких убила Росія, і своїй сім’ї.
Крім того, вона поділилася, що сказала Вадиму Гутцайту після перемоги.
«Я казала Вадиму Марковичу на вухо, що у мене бляха п’ять олімпійських медалей. В останні моменти бою я діяла за відчуттями, тому аналізуватиму все потім» – підсумувала Харлан.