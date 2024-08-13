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Біля Донецька вантажівка врізалась в колону велосипедистів: загинула дівчина, постраждали шестеро підлітків, - ФОТО
У понеділок, 12 серпня на тимчасово окупованій території на Донецькій кільцевій автодорозі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала група неповнолітніх спортсменів-велосипедистів.
Як повідомляє так зване «мвд днр» вихованці спортивної школи проводили тренування на кільцевій заміській автодорозі. Позаду колони підлітків супроводжував мікроавтобус.
Вантажівка штовхнула машину супроводу велозаїзду, а вона у свою чергу протаранила колону велосипедистів.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 7 підлітків, 2 з яких були доставлені до лікувального закладу.
Пізніше стало відомо, що внаслідок ДТП загинула спортсменка Дарина Самойлович.
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