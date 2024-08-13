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  • Біля Донецька вантажівка врізалась в колону велосипедистів: загинула дівчина, постраждали шестеро підлітків, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:56, Сьогодні
Надійне джерело

Біля Донецька вантажівка врізалась в колону велосипедистів: загинула дівчина, постраждали шестеро підлітків, - ФОТО

Біля Донецька вантажівка врізалась в колону велосипедистів: загинула дівчина, постраждали шестеро підлітків, - ФОТО

 У понеділок, 12 серпня на тимчасово окупованій території на Донецькій кільцевій автодорозі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала група неповнолітніх спортсменів-велосипедистів.

Як повідомляє так зване «мвд днр» вихованці спортивної школи проводили тренування на кільцевій заміській автодорозі. Позаду колони підлітків супроводжував мікроавтобус.

Біля Донецька вантажівка врізалась в колону велосипедистів: загинула дівчина, постраждали шестеро підлітків, - ФОТО, фото-1

Вантажівка штовхнула машину супроводу велозаїзду, а вона у свою чергу протаранила колону велосипедистів.

Біля Донецька вантажівка врізалась в колону велосипедистів: загинула дівчина, постраждали шестеро підлітків, - ФОТО, фото-2

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 7 підлітків, 2 з яких були доставлені до лікувального закладу.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ДТП загинула спортсменка Дарина Самойлович.

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#Донецьк #ДЬП #вантажівка #велосепидисти
Ольга Романова
редактор
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