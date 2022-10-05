  • Головна
  • Через російське вторгнення майже 20% українців втратили контакт зі своїми близькими родичами на окупованих територіях - соцопитування
Ольга Романова
редактор
13:24, 5 жовтня

Через російське вторгнення майже 20% українців втратили контакт зі своїми близькими родичами на окупованих територіях - соцопитування

Майже 20% українців мають близьких родичів, із якими вони втратили контакт унаслідок російського вторгнення і не знають, де вони перебувають.

Про це свідчать результати опитування*, проведеного в рамках проєкту Громадської організації "Центр сприяння волонтерському руху "Волонтер.Орг" "Оцінка шкоди, завданої воєнними злочинами РФ в Україні", - пише "Інтерфакс.Україна".

"Майже 20% повідомили, що мають серед близьких родичів таких, з якими втратили контакт і не знають, де вони зараз перебувають. 5% мають серед близьких загиблих через війну війни, 3% - таких, кого примусово депортували в росію або на окуповані території сходу чи Криму. 7% опитаних зазначили, що особисто або їхні близькі родичі отримали поранення, каліцтва через воєнні дії", - наголошується в результатах опитування.

Кожен десятий опитаний зазначив, що його житло або повністю зруйноване (2% респондентів), або пошкоджене (8% респондентів). Ще 5% заявили, що не знають, в якому стані їхнє помешкання зараз. Для 85% опитаних ситуація із житлом не змінилася.

"Близько третини тих, чий дім розташований на деокупованій території або території бойових дій, зазначили, що їхнє житло пошкоджене. Також кожен п'ятий із тих, у кого житло досі в зоні окупації, не знають, у якому воно стані", - наголошується в результатах.

Зазначено також, що 95% опитаних не зверталися останні пів року до правоохоронних органів з питань, пов'язаних із повномасштабним російським вторгненням.

Водночас найефективнішим механізмом притягнення до відповідальності за воєнні злочини Росії вважають спеціальні суди за участю національних та іноземних суддів (63%) та міжнародні інституції (23%).

"Третина опитаних готова особисто брати участь у судових позовах з метою вимагання компенсації за втрачене майно/здоров'я в судах України та міжнародних судах", - зазначають аналітики.

За словами співзасновника консалтингової компанії K&K Group, керівника волонтерської ініціативи "Нюрнберг-2022", яка з першого дня повномасштабної війни Росії проти України збирає та каталогізує злочини російської армії проти українського населення Олександра Копила, лише ініціатива "Нюрнберг-2022" оприлюднила понад 3 тис. фактів воєнних злочинів.

"Крім інформування громадськості, усі факти надсилають для подальшої роботи у відповідні правоохоронні органи України, а також до прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Упевнені, завдяки співпраці громадських ініціатив та органів державної влади воєнні злочини будуть розслідувані, а всі воєнні злочинці будуть справедливо покарані", – зазначив Копил.

* - опитування проводили серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування не було українського мобільного зв'язку. Період проведення опитування – з 15 до 19 вересня 2022 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#окупація #родичі #житло #опитування
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту