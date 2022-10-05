Через російське вторгнення майже 20% українців втратили контакт зі своїми близькими родичами на окупованих територіях - соцопитування

Майже 20% українців мають близьких родичів, із якими вони втратили контакт унаслідок російського вторгнення і не знають, де вони перебувають.

Про це свідчать результати опитування*, проведеного в рамках проєкту Громадської організації "Центр сприяння волонтерському руху "Волонтер.Орг" "Оцінка шкоди, завданої воєнними злочинами РФ в Україні", - пише "Інтерфакс.Україна".

"Майже 20% повідомили, що мають серед близьких родичів таких, з якими втратили контакт і не знають, де вони зараз перебувають. 5% мають серед близьких загиблих через війну війни, 3% - таких, кого примусово депортували в росію або на окуповані території сходу чи Криму. 7% опитаних зазначили, що особисто або їхні близькі родичі отримали поранення, каліцтва через воєнні дії", - наголошується в результатах опитування.

Кожен десятий опитаний зазначив, що його житло або повністю зруйноване (2% респондентів), або пошкоджене (8% респондентів). Ще 5% заявили, що не знають, в якому стані їхнє помешкання зараз. Для 85% опитаних ситуація із житлом не змінилася.

"Близько третини тих, чий дім розташований на деокупованій території або території бойових дій, зазначили, що їхнє житло пошкоджене. Також кожен п'ятий із тих, у кого житло досі в зоні окупації, не знають, у якому воно стані", - наголошується в результатах.

Зазначено також, що 95% опитаних не зверталися останні пів року до правоохоронних органів з питань, пов'язаних із повномасштабним російським вторгненням.

Водночас найефективнішим механізмом притягнення до відповідальності за воєнні злочини Росії вважають спеціальні суди за участю національних та іноземних суддів (63%) та міжнародні інституції (23%).

"Третина опитаних готова особисто брати участь у судових позовах з метою вимагання компенсації за втрачене майно/здоров'я в судах України та міжнародних судах", - зазначають аналітики.

За словами співзасновника консалтингової компанії K&K Group, керівника волонтерської ініціативи "Нюрнберг-2022", яка з першого дня повномасштабної війни Росії проти України збирає та каталогізує злочини російської армії проти українського населення Олександра Копила, лише ініціатива "Нюрнберг-2022" оприлюднила понад 3 тис. фактів воєнних злочинів.

"Крім інформування громадськості, усі факти надсилають для подальшої роботи у відповідні правоохоронні органи України, а також до прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Упевнені, завдяки співпраці громадських ініціатив та органів державної влади воєнні злочини будуть розслідувані, а всі воєнні злочинці будуть справедливо покарані", – зазначив Копил.

* - опитування проводили серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування не було українського мобільного зв'язку. Період проведення опитування – з 15 до 19 вересня 2022 року.