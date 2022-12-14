В окупованому Донецьку чоловік зарізав трьох людей: серед них вагітна

Так звана "поліція" тимчасово окупованого Донецька затримала 30-річного підозрюваного у вбивстві трьох осіб, зокрема вагітної.

Про це повідомляють інформ-ресурси "ДНР".

Встановлено, що затриманий розпивав спиртні напої в гостях у товариша і під час сварки він завдав йому кілька ударів ножем, потім – його вагітній співмешканці.

Обидва постраждалі померли від отриманих поранень.Жінка була на 6-му місяці вагітності.Щоб приховати сліди злочину, гість спробував влаштувати пожежу.

Вийшовши на вулицю, він зустрів молоду пару, напав на хлопця і завдав йому кілька ударів ножем, від яких той помер.Погрожуючи дівчині, він відвів її в безлюдне місце і кілька разів поранив холодною зброєю.

Думаючи, що вона мертва, втік із місця злочину.Підозрюваний у скоєному зізнався, раніше він уже був судимий за вбивство.