13:30, 14 грудня
В окупованому Донецьку чоловік зарізав трьох людей: серед них вагітна
Так звана "поліція" тимчасово окупованого Донецька затримала 30-річного підозрюваного у вбивстві трьох осіб, зокрема вагітної.
Про це повідомляють інформ-ресурси "ДНР".
Встановлено, що затриманий розпивав спиртні напої в гостях у товариша і під час сварки він завдав йому кілька ударів ножем, потім – його вагітній співмешканці.
Обидва постраждалі померли від отриманих поранень.Жінка була на 6-му місяці вагітності.Щоб приховати сліди злочину, гість спробував влаштувати пожежу.
Вийшовши на вулицю, він зустрів молоду пару, напав на хлопця і завдав йому кілька ударів ножем, від яких той помер.Погрожуючи дівчині, він відвів її в безлюдне місце і кілька разів поранив холодною зброєю.
Думаючи, що вона мертва, втік із місця злочину.Підозрюваний у скоєному зізнався, раніше він уже був судимий за вбивство.
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