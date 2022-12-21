США надають Україні $1,85 млрд військової допомоги: пакет вперше включатиме ЗРК Patriot

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 21 грудня, заявив, що новий пакет допомоги Україні вперше включатиме ЗРК Patriot. Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту.

21 грудня президент США Джо Байден доручив виділити Україні військову допомогу на 1 млрд доларів. Паралельно Блінкен оголосив, що Міноборони США надасть Україні допомогу ще на 850 млн доларів.

«Сьогоднішня допомога вперше включає систему ППО Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності і літаки на значно більшій висоті, ніж раніше надані системи ППО», — наголосив Блінкен.

За даними Держдепу, адміністрація Байдена надала Україні військову допомогу загалом на 21,9 млрд доларів.

У Пентагоні повідомили, що у новий пакет допомоги(на 1 млрд доларів) увійде:

одна батарея Patriot і снаряди;

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

500 високоточних 155-мм снарядів;

десять 120-мм мінометних систем і 10 тисяч снарядів;

десять 82-мм мінометних систем;

десять 60-мм мінометних систем;

37 бронемашин MRAP;

120 автомобілів HMMWV;

протипіхотні міни Claymore;

протирадіолокаційні ракети HARM;

високоточні авіаційні боєприпаси;

більше 2700 гранатометів і стрілецької зброї;

обладнання для підривних робіт;

прилади нічного бачення та оптика, бронежилети тощо.

Пакет допомоги Міноборони США на 850 млн доларів включає: