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  • З 24 лютого Зеленський пережив понад 12 замахів на його життя з боку російських військ, - ЗМІ
Роман Лазоренко
головний редактор
09:26, Сьогодні

З 24 лютого Зеленський пережив понад 12 замахів на його життя з боку російських військ, - ЗМІ

З 24 лютого Зеленський пережив понад 12 замахів на його життя з боку російських військ, - ЗМІ

У своїй майбутній книзі The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House автор Кріс Уіпл повідомляє, що від початку повномасштабного вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський пережив понад 12 замахів на його життя. 

Про це повідомляє Independent, інформує Lb.ua.

Також автор книги вказує, що принаймні два замахи були розкриті завдяки даним американської розвідки, якими директор ЦРУ Білла Бернс поділився під час візиту до Києва.

“Розвіддані були настільки детальними, що допомогли б силовикам Зеленського запобігти двом окремим російським замахам на його життя”, - написав Уіпл. 

У книзі також йде розповідь про те, що президент США Джо Байден доручив директору ЦРУ, колишньому послу США в Росії, надати президенту Зеленському “точні подробиці російських змов”. 

“Це одразу привернуло увагу Зеленського, він був здивований, протверезів від цієї новини”, - написав Уіпл. 

 Нагадаємо, російські спецслужби планували в Україні серію замовних вбивств вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України. Зокрема, готувалися ліквідувати міністра оборони та главу Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.

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#Зеленський #замахи
Роман Лазоренко
головний редактор
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