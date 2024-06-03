На Донеччині з бойового завдання "за особливих обставин" не повернувся журналіст Олександр Петраковський

На тлі бойових зіткнень під Часовим Яром на Донеччині з бойового завдання не повернувся журналіст Олександр Петраковський - командир механізованої роти й молодший лейтенант Збройних сил України.

РБК-Україна із посиланням на "Українські Новини" розповідає, що відомо про трагічну подію.

Що відомо про долю Петраковського

"Редакція "Українських Новин" із сумом дізналася, що під час бойових зіткнень під Часовим Яром на Донеччині не повернувся з бойового завдання наш співробітник - командир механізованої роти, молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський", - повідомило видання, де чоловік працював з 2014 року.

Уточнюється, що таку інформацію було отримано від товаришів по службі та рідних військового.

Згідно з наданою виданням інформацією, в останній бій Олександр пішов на чолі групи й позицію вони зайняли швидко. Проте, на жаль, ненадовго.

"У бліндаж прилетіла міна. Більше з нього ніхто не вийшов. Шукали поранених коптером. Наші двічі ходили забирати тіла, але безуспішно. Позиція нині під ворогом", - розповіли бойові побратими журналіста.

Виходячи з цього, офіційно Петраковський вважається зниклим безвісти за особливих обставин.

Видання зацитувало також сповіщення командування військової частини, яке було надане рідним захисника України: "Сповістити рідних… про те, що командир механізованої роти військової частини А42..., молодший лейтенант Петраковський Олександр Вікторович, 1977 р.н., вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність під час бойового зіткнення із ворогом поблизу м. Часів Яр Бахмутського району Донецької області 30.05.2024 року, безвісти зник за особливих обставин під час виконання військових обов'язків".

"Наш колега мав законну причину не йти воювати. Але з перших днів вторгнення пішов в ТРО боронити рідний Ірпінь. Після звільнення міста нагороджений відзнакою "За заслуги перед містом Ірпінь", пізніше - орденом "За мужність" ІІІ ступеня. За два роки війни пройшов шлях від старшого сержанта до молодшого лейтенанта ЗСУ. Понад рік керував механізованою ротою", - розповіли в "Українських Новинах".

Наголошується, що в Ірпені в Олександра залишилась дружина Людмила, двоє дітей та хворий батько.

Допомогти рідним військового можна за реквізитами картки дружини: 4149 6090 0904 3060.

Журналіст Денис Іванеско, товариш Петраковського, додав у своєму Facebook, що вони працювали разом 15 років.

"Його любила вся редакція - безвідмовний, завжди допоможе, порадить та організує. І неперевершений "майстер шашлика" на корпоративах", - пригадав чоловік.

Він додав, що востаннє говорив з Олександром на Великдень.

"Було повно планів - нічна риболовля, як "мама Люда" потім нафарширує рибу, чи не настав час освіжити стареньку автівку... Саня, дякую за дружбу, дякую що був з нами. Дякую за службу!" - підсумував чоловік.