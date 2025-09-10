Рус
  За добу захисники України знищили 990 російських окупантів
За добу захисники України знищили 990 російських окупантів

Війська країни-агресора росії втратили з початку повномасштабного вторгнення в Україну 1 мільйон 91 тисячу солдатів, втрати окупантів.

За добу ліквідовано орієнтовно 990 осіб, повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати росіян у техніці наступні:

  • танків — 11172(плюс три одиниці за добу);
  • бойових броньованих машин — 23262(+1);
  • артилерійських систем — 32606(+29);
  • РСЗВ — 1483(+1);
  • засобів ППО — 1217;
  • літаків — 422;
  • гелікоптерів — 341;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 57851(+347);
  • крилатих ракет — 3691;
  • кораблів / катерів — 28;
  • підводних човнів — 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 61290(+83);
  • спеціальної техніки — 3964(+1).

