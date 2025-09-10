Надійне джерело

За добу захисники України знищили 990 російських окупантів

Війська країни-агресора росії втратили з початку повномасштабного вторгнення в Україну 1 мільйон 91 тисячу солдатів, втрати окупантів. За добу ліквідовано орієнтовно 990 осіб, повідомив Генштаб ЗСУ. Втрати росіян у техніці наступні: танків — 11172 ( плюс три одиниці за добу);

плюс три одиниці за добу); бойових броньованих машин — 23262 ( +1);

+1); артилерійських систем — 32606 ( +29);

+29); РСЗВ — 1483 ( +1);

+1); засобів ППО — 1217;

літаків — 422;

гелікоптерів — 341;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 57851 ( +347);

+347); крилатих ракет — 3691;

кораблів / катерів — 28;

підводних човнів — 1;

автомобільної техніки та автоцистерн — 61290 ( +83);

+83); спеціальної техніки — 3964 ( +1).

Роман Лазоренко Головний редактор сайту