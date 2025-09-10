09:34, 10 вересня
За добу захисники України знищили 990 російських окупантів
Війська країни-агресора росії втратили з початку повномасштабного вторгнення в Україну 1 мільйон 91 тисячу солдатів, втрати окупантів.
За добу ліквідовано орієнтовно 990 осіб, повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати росіян у техніці наступні:
- танків — 11172(плюс три одиниці за добу);
- бойових броньованих машин — 23262(+1);
- артилерійських систем — 32606(+29);
- РСЗВ — 1483(+1);
- засобів ППО — 1217;
- літаків — 422;
- гелікоптерів — 341;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 57851(+347);
- крилатих ракет — 3691;
- кораблів / катерів — 28;
- підводних човнів — 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 61290(+83);
- спеціальної техніки — 3964(+1).
