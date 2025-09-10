Зеленський про атаку російськими дронами Польщі: чи буде продовження, залежить від «сили дій у відповідь»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що “збиття російських дронів, які сьогодні залетіли на територію Польщі, є “вкрай небезпечним прецедентом для Європи”.

“Москва завжди випробовує межі можливого і, якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Сьогодні був ще один ескалаційний крок – російсько-іранські «шахеди» діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО”, ‒ зазначив він, повідомляє Lb.ua.

Зеленський підкреслив, що йдеться не про один “шахед”, який можна було б назвати випадковістю. А “щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі”.

“Вкрай небезпечний прецедент для Європи. Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки. Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати”, ‒ додав український лідер.

Збиття дронів у Польщі

Польща неодноразово піднімала авіації під час російських нападів на Україну, але превентивно. Кілька разів на її територію залітали засоби ураження, але Варшава казала, що це ненавмисно. Наприклад, в серпні російський дрон пробув у Польщі близько двох годин, після чого упав. Польща сказала, що то був "дрон-приманка" без бойової частини. Мілітарний пояснював, чому версія про те, що дрон туди полетів нібито через український РЕБ, не робоча. Подібні дрони мають завадозахищену навігацію, тому сценаріїв, за якими він міг залетіти у Польщу, лише два – він був направлений туди навмисно, або ж стався внутрішній збій. У разі дії засобів РЕБ при виході з зони його роботи, автопілот дрону перенаправляє його знову на ціль. Отже, залетівши на територію Польщі під дією РЕБу, “шахед” автоматично би перенаправився на ціль і бортовий комп’ютер перебудував би його маршрут до запрограмованої цілі.

10 вересня стало першим випадком, коли країні час російсько-української війни довелося щось збити. Польща є членом НАТО, в статуті якого закріплена норма про колективну безпеку в разі нападу на одну країну. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поінформував генсека НАТО про збиття російських дронів, які сьогодні залетіли на їхню територію. Він сказав, що перебуває з Марком Рютте на "постійному зв'язку".