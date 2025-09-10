Рус
11:03, 10 вересня
На Донеччині за добу окупанти 42 рази обстріляли населені пункти: 28 людей загинули та ще 20 поранено

За 9 вересня росіяни вбили 28 жителів Донеччини: 25 у Яровій, 2 у Костянтинівці і 1 у Семенівці. Ще 20 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 42 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 227 людей, у тому числі 46 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Яровій 25 людей загинули і 18 поранено, пошкоджено службове авто Укрпошти. У Слов'янську пошкоджено 15 приватних будинків, нежитлове приміщення і промзону. У Краматорську пошкоджено 18 багатоповерхівок, 4 адмінбудівлі, крамницю, кав'ярню і 2 автівки; у Семенівці загинула людина, пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, автостоянку і автівку.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

