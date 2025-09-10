Рус
  • На Донеччині російський окупант зґвалтував, а потім вбив 9-річну дівчинку
Ольга Романова
редактор
11:35, 10 вересня

На Донеччині російський окупант зґвалтував, а потім вбив 9-річну дівчинку

Тіло вбитої військовослужбовцем 9-річної дівчинки на тимчасово окупованій Донеччині знайшли у річці за 200 метрів від її будинку.

Її вбивця пішов на «СВО», не відсидівши попереднього терміну за зґвалтування. За даними інформованих джерел телеграм-каналу ASTRA в окупованому Донецьку, російський військовослужбовець зі Свердловської області Олексій Чумаченко напав на 9-річну Катю Демидову вдень 5 вересня.

На Донеччині російський окупант зґвалтував, а потім вбив 9-річну дівчинку, фото-1

Все сталося неподалік будинку дитини — на березі річки Булавін у селі Іллінка в «ДНР». Чоловік зґвалтував дитину, побив її по голові та всьому тілу, а потім задушив. Тіло школярки він кинув у річку неподалік місця вбивства.

Місцеві паблики з посиланням на рідних дівчатка раніше писали, що Чумаченко, який втік із «СВО», був знайомий із сім'єю дитини: минулого року він влаштувався працювати помічником по господарству до бабусі дівчинки і жив разом з ними, виконував домашні доручення та допомагав Каті з уроками.

На Донеччині російський окупант зґвалтував, а потім вбив 9-річну дівчинку, фото-2

Військового затримано, підтвердили ASTRA у розмові за номером телефону, вказаним у орієнтуванні. Порушено справу про вбивство.

Ще у 2021 року Чумаченко отримав термін за зґвалтування. До цього його також судили за навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, розкрадання предметів, що становлять особливу цінність, крадіжки та розбій.

