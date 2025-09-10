Рус
  • Головна
  • Сімох бойовиків, які воювали на Донеччині та Луганщині, засуджено до 15 років ув’язнення за зраду та участь у війні проти України
Ольга Романова
редактор
12:25, 10 вересня
Надійне джерело

Сімох бойовиків, які воювали на Донеччині та Луганщині, засуджено до 15 років ув’язнення за зраду та участь у війні проти України

Читать на русском
Сімох бойовиків, які воювали на Донеччині та Луганщині, засуджено до 15 років ув’язнення за зраду та участь у війні проти України

Суд визнав винними у державній зраді та колабораційній діяльності сімох чоловіків, які воювали на боці російської армії проти України.

Засуджених покарано 15 роками позбавлення волі з конфіскацією майна за ч.1, ч.2 ст.111 та ч.7 ст.111-1 Кримінального кодексу України.  Прокурори Донецької обласної прокуратури довели їхню провину, повідомили у відомстві.

За даними слідства, у 2022 році двоє мешканців Луганщини вступили до так званої «народної міліції лнр» та «чистяковської бригади», де служили оператором-навідником БМП та снайперами. Ще двоє долучилися до роти «шторм v» мотострілецької бригади. Один житель Донеччини став стрільцем.

Крім того, двоє уродженців Одещини та Криму воювали у складі мотострілецької та повітрянодесантної дивізій, беручи участь у штурмах і утриманні передових позицій окупантів.

Усі семеро діяли на території Луганщини та Донеччини, де чинили опір ЗСУ. Затримали їх українські військовослужбовці у Бахмутському, Краматорському та Покровському районах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #Луганщина #зрадники #бойовики #суд #вирок
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту