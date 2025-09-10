Сімох бойовиків, які воювали на Донеччині та Луганщині, засуджено до 15 років ув’язнення за зраду та участь у війні проти України

Суд визнав винними у державній зраді та колабораційній діяльності сімох чоловіків, які воювали на боці російської армії проти України.

Засуджених покарано 15 роками позбавлення волі з конфіскацією майна за ч.1, ч.2 ст.111 та ч.7 ст.111-1 Кримінального кодексу України. Прокурори Донецької обласної прокуратури довели їхню провину, повідомили у відомстві.

За даними слідства, у 2022 році двоє мешканців Луганщини вступили до так званої «народної міліції лнр» та «чистяковської бригади», де служили оператором-навідником БМП та снайперами. Ще двоє долучилися до роти «шторм v» мотострілецької бригади. Один житель Донеччини став стрільцем.

Крім того, двоє уродженців Одещини та Криму воювали у складі мотострілецької та повітрянодесантної дивізій, беручи участь у штурмах і утриманні передових позицій окупантів.

Усі семеро діяли на території Луганщини та Донеччини, де чинили опір ЗСУ. Затримали їх українські військовослужбовці у Бахмутському, Краматорському та Покровському районах.