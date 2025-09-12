Рус
Ольга Романова
редактор
10:53, 12 вересня
Надійне джерело

15 років ув’язнення отримав агент ФСБ, який шпигував у Костянтинівці

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено мешканця Костянтинівки за державну зраду. Вирок ухвалено за публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури.

Слідство встановило, що у лютому 2025 року чоловік добровільно погодився співпрацювати з представником ФСБ РФ. Його завданням було збирати розвідувальні дані щодо дислокації українських військових у прифронтовій Костянтинівці, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зрадник відслідковував техніку та особовий склад Сил оборони у місті та на його околицях, вивідував інформацію серед знайомих, а потім передавав її куратору. Для цього надсилав текстові повідомлення та скриншоти з «Google Maps». За два місяці він передав дані щодо 17 локацій, у тому числі — з об’єктами цивільної інфраструктури.

Правоохоронці викрили та затримали агента, після чого він перебував у слідчому ізоляторі до винесення вироку. Досудове розслідування здійснювало ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

#Донеччина #Костянтинівка #зрадник #ФСБ #суд #вирок
