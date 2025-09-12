Рус
  • Головна
  • Росія перекинула на Донеччину ще дві бригади морпіхів
Ольга Романова
редактор
11:28, 12 вересня
Надійне джерело

Росія перекинула на Донеччину ще дві бригади морпіхів

Читать на русском
Росія перекинула на Донеччину ще дві бригади морпіхів

Російське командування перекинуло на Донбас ще дві бригади морської піхоти, що свідчить про намір посилити тиск на українські підрозділи.

Згідно з картою, оприлюдненою OSINT-аналітиком Unit Observer у соцмережі X, росіяни перекинули 61-шу та 336-ту бригади морської піхоти, повідомляє "Мілітарний".

Переміщення вдалося зафіксувати завдяки повідомленням у російських соцмережах, де військові цих бригад публікують дані про своє перебування в Донецьку.

“Через нестачу води в Донецьку багато російських підрозділів звертаються до волонтерів за необхідними речами”, – зазначає аналітик.

Імовірно, 336-та та 61-ша окремі бригади морської піхоти мають посилити сили окупантів на покровському напрямку.

Росія перекинула на Донеччину ще дві бригади морпіхів, фото-1

Мапа перекидання російських бригад на Донеччину. Джерело: Unit Observer

Раніше стало відомо, що військове командування РФ проводить перегрупування своїх сил на фронті, перекидаючи підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних військ. Повідомлялося про перекидання підрозділу 177-го полку морської піхоти, а також 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти з сумського напрямку на інші райони фронту.

Перегрупування свідчать про те, що наступ РФ восени зосереджено на спробах захопити решту Донецької області, зокрема в районах Добропілля, Покровська та Костянтинівки. Перекидання російських військ із півночі Сумської області в Донецьку демонструє зниження пріоритетності наступальних операцій РФ у Сумській області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #Росія #морпіхи
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту