Росія перекинула на Донеччину ще дві бригади морпіхів

Російське командування перекинуло на Донбас ще дві бригади морської піхоти, що свідчить про намір посилити тиск на українські підрозділи.

Згідно з картою, оприлюдненою OSINT-аналітиком Unit Observer у соцмережі X, росіяни перекинули 61-шу та 336-ту бригади морської піхоти, повідомляє "Мілітарний".

Переміщення вдалося зафіксувати завдяки повідомленням у російських соцмережах, де військові цих бригад публікують дані про своє перебування в Донецьку.

“Через нестачу води в Донецьку багато російських підрозділів звертаються до волонтерів за необхідними речами”, – зазначає аналітик.

Імовірно, 336-та та 61-ша окремі бригади морської піхоти мають посилити сили окупантів на покровському напрямку.

Раніше стало відомо, що військове командування РФ проводить перегрупування своїх сил на фронті, перекидаючи підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних військ. Повідомлялося про перекидання підрозділу 177-го полку морської піхоти, а також 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти з сумського напрямку на інші райони фронту.

Перегрупування свідчать про те, що наступ РФ восени зосереджено на спробах захопити решту Донецької області, зокрема в районах Добропілля, Покровська та Костянтинівки. Перекидання російських військ із півночі Сумської області в Донецьку демонструє зниження пріоритетності наступальних операцій РФ у Сумській області.