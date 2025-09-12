Рус
  • Головна
  • На Донеччині український дрон навів HIMARS на російську РЛС «Зоопарк-1М», - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
11:51, 12 вересня

На Донеччині український дрон навів HIMARS на російську РЛС «Зоопарк-1М», - ВІДЕО

Читать на русском
На Донеччині український дрон навів HIMARS на російську РЛС «Зоопарк-1М», - ВІДЕО

Реактивна артилерія Сил оборони України уразила російський контрбатарейний радар 1Л219 «Зоопарк-1М».

Відео оприлюднив підрозділ Shadow. Судячи з кадрів, виявлення та коригування вогню здійснював український розвідувальний дрон Shark, пише «Мілітарний».

Після появи безпілотника бойова машина швидко залишила позицію, ймовірно отримавши попередження про його присутність. Екіпаж відвів комплекс під лісосмугу, але дрон продовжив стеження.

У підсумку по «Зоопарку-1М» завдали удару, ймовірно з РСЗВ M142 HIMARS. Перша ракета лягла на відстані від цілі, друга — майже поруч із машиною.

За попередніми оцінками, установка залишилася на ходу, однак майже напевно отримала уламкові пошкодження, зокрема її радіолокаційна станція. Проєкт WarArchive уточнює, що ураження відбулося поблизу села Антонівка на Донеччині, приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту, у глибокому тилу противника.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #ЗСУ #РЛСЗоопарк
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту