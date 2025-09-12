На Донеччині український дрон навів HIMARS на російську РЛС «Зоопарк-1М», - ВІДЕО

Реактивна артилерія Сил оборони України уразила російський контрбатарейний радар 1Л219 «Зоопарк-1М».

Відео оприлюднив підрозділ Shadow. Судячи з кадрів, виявлення та коригування вогню здійснював український розвідувальний дрон Shark, пише «Мілітарний».

Після появи безпілотника бойова машина швидко залишила позицію, ймовірно отримавши попередження про його присутність. Екіпаж відвів комплекс під лісосмугу, але дрон продовжив стеження.

У підсумку по «Зоопарку-1М» завдали удару, ймовірно з РСЗВ M142 HIMARS. Перша ракета лягла на відстані від цілі, друга — майже поруч із машиною.

За попередніми оцінками, установка залишилася на ходу, однак майже напевно отримала уламкові пошкодження, зокрема її радіолокаційна станція. Проєкт WarArchive уточнює, що ураження відбулося поблизу села Антонівка на Донеччині, приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту, у глибокому тилу противника.





