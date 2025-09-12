18:57, 12 вересня
Надійне джерело
Будь як Христина: «Я допомагаю пілотам виявляти цілі»
Дівчина Христина допомагає ЗСУ знищувати російських окупантів.
«Я допомагаю пілотам виявляти знайти цілі, які вони можуть пропустити. Або просто цілі, які вони не знайшли. Допомагаю розпізнати, що це за ціль. І далі ми працюємо з нею», - розповідає Христина.
Будь-як Христина, пропонує СтратКом ЗСУ:
https://recruiting.mod.gov.ua/ чи
