Сили оборони: інформація щодо захоплення ворогом села Колодязі на Донеччині не війдповідає дійсності

У Силах оборони України спростували інформацію про захоплення російськими військами населеного пункту Колодязі на Лиманському напрямку.

Про це в коментарі Укрінформу сказав речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський.

"На даний момент інформація про контроль населеного пункту (Колодязі - ред.) окупаційними військами не відповідає дійсності", — зазначив він.

Військовий додає, що російські загарбники неодноразово намагалися окупувати цей населений пункт, проте Сили оборони України дають гідну відсіч.

"Противник не припиняє здійснювати наполегливі спроби обійти населений пункт (Колодязі - ред.) з півдня, а також здійснює штурмові та інфільтраційні заходи з метою проникнення до села зі сходу та півночі", — сказав Бєльський.

За словами Бєльського, з наближенням активних бойових дій більша частина місцевого населення була евакуйована, а значна частина домогосподарств знищена ударами КАБів, артилерії та FPV-дронів росіян. Також минулої доби на Лиманському напрямку, окрім населеного пункту Колодязі, ворог намагався просунутися в районах Греківки, Торського, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Середнього та Ставки.

"На Лиманському напрямку противник не відмовився від своєї основної мети — захоплення або обхід Лиману із наступним проривом і взяттям під контроль Слов’янська", — каже він.

Підрозділи Збройних сил України, відбиваючи штурмові дії та знищуючи ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися вглиб української оборони, не дають противнику змоги вийти навіть на околиці Лиману чи обійти його з півночі чи півдня.