Маніпулювала фактами і працювала на окупантів: оголошено підозру прессекретарці «генпрокуратури днр»

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури колишній українській правоохоронниці повідомлено про підозру у співпраці з терористичною організацією.

Жінка, яка раніше обіймала посаду начальниці сектору зв’язків з громадськістю УМВС України на Донецькій залізниці та мала 16-річний досвід служби в органах внутрішніх справ, після звільнення у 2017 році перейшла на роботу до незаконно створеної «генеральної прокуратури днр». Там вона зайняла посаду «прессекретаря», повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Слідство встановило, що підозрювана активно поширювала пропаганду, маніпулювала фактами, намагалась легітимізувати окупаційну адміністрацію та перекручувала реальні події на користь загарбників. У своїх виступах у підконтрольних ворогу медіа вона закликала жителів тимчасово окупованих територій вступати до незаконних збройних формувань і попереджала про «відповідальність» за ухилення від примусової мобілізації.

Наразі колишня підполковниця міліції переховується на тимчасово окупованій території. Її дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 КК України («участь у терористичній організації»).

Досудове розслідування здійснює Територіальне управління ДБР у Краматорську. Санкція статті передбачає покарання від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.