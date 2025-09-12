Рус
  • Головна
  • Держзрада і колаборація: судитимуть сімох стрільців з окупованого Донбасу, що воювали проти ЗСУ
Ольга Романова
редактор
13:27, 12 вересня
Надійне джерело

Держзрада і колаборація: судитимуть сімох стрільців з окупованого Донбасу, що воювали проти ЗСУ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру семи чоловікам у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідство встановило, що у 2022–2025 роках мешканці тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської та Херсонської областей приєдналися до підрозділів збройних сил рф. Двоє з них уклали контракти, перебуваючи у місцях несвободи в Суходільську та Оленівціх, повідомляє Донецька обласна прокуратура..

На посадах стрільців вони брали участь у штурмових діях проти Сил оборони на Покровському, Бахмутському та Краматорському напрямках.  Ще один з підозрюваних — сержант, командир стрілецького полку — керував підрозділом під час виконання бойових завдань на Донеччині та Запоріжжі.

Окрім участі у штурмах, підозрювані охороняли місця дислокації особового складу й боєприпасів, ремонтували військову техніку, спостерігали за позиціями ЗСУ та утримували передові позиції російської армії. У червні–серпні 2025 року їх затримали українські військовослужбовці на Донеччині. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

#Донеччина #Луганщина #зрадники #бойовики #суд
Ольга Романова
редактор
