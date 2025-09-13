За добу захисники України знищили 950 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 950 російських військових. Знищили 4 ворожі танки та майже 360 БпЛА оперативно-тактичного рівня. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1093730 (+950) осіб

танків – 11181 (+4) од

бойових броньованих машин – 23267 (+1) од

артилерійських систем – 32707 (+39) од

РСЗВ – 1486 (+1) од

засоби ППО – 1217 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58825 (+358)

крилаті ракети – 3718 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 61512 (+109)

спеціальна техніка – 3964 (+0)

Ольга Романова редактор