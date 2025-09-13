10:13, 13 вересня
Надійне джерело
На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: двох людей поранено
За 12 вересня росіяни поранили 2 жителів Донеччини.
Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 856 людей, у тому числі 129 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок; у Ямполі поранено 2 людини, пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено 9 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 2 гаражі і авто. У Краматорську поранено людину. В Олексієво-Дружківці пошкоджено будинок; у Торському поранено 2 людини. У Костянтинівці пошкоджено 5 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, адмінбудівлю і крамницю.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
14:03, 29 вересня
18:01, 6 жовтня
1
18:10, 6 жовтня
13:08, 27 вересня
82