Ольга Романова
редактор
10:13, 13 вересня
На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: двох людей поранено

За 12 вересня росіяни поранили 2 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 856 людей, у тому числі 129 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок; у Ямполі поранено 2 людини, пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено 9 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 2 гаражі і авто. У Краматорську поранено людину. В Олексієво-Дружківці пошкоджено будинок; у Торському поранено 2 людини. У Костянтинівці пошкоджено 5 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, адмінбудівлю і крамницю.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.


Ольга Романова
редактор
