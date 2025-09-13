Рус
Ольга Романова
редактор
10:51, 13 вересня
Надійне джерело

Російський офіцер, що передав інформацію для удару по полігону окупантів біля Волновахи, тепер воює за Україну, - ВІДЕО

Кадровий російський офіцер, який передав Силам оборони України інформацію про скупчення російських військових, перейшов на бік України.

Про це він розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі Apostle Dmytro Karpenko. Наразі росіянин воює у складі Російського добровольчого корпусу, повідомляє «Мілітарний».

Йдеться про інцидент на полігоні 20 лютого 2024 року поблизу Трудівського в районі Волновахи, де щодня в один і той самий час відбувалося шикування батальйону 36-ї гвардійської мотострілецької бригади Збройних сил РФ. У момент удару військовослужбовці 4-ї, 5-ї та 6-ї рот цієї бригади очікували на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу генерал-майора Олега Моїсеєва.

За наявними даними, внаслідок атаки загинуло щонайменше 65 російських солдатів.  Боєць РДК також повідомив, що передавав координати скупчення особового складу батальйону «Шторм-Z» та місця розташування російської техніки.

Втрати противника оцінюються у 19 осіб, хоча припускається, що їх могло бути більше. Командир бригади заборонив евакуацію поранених і загиблих, а залишкам підрозділу — чотирьом військовим — наказав штурмувати українські позиції.

Серед техніки він назвав «Буханки» та кустарно модифіковані баггі. Точні втрати не уточнюються.

Військовий передавав розвіддані Силам оборони протягом семи місяців. Завдяки його допомозі російські війська зазнали значних втрат і не змогли просунутися на цьому напрямку.

Ольга Романова
редактор
