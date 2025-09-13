Рус
Ольга Романова
редактор
11:26, 13 вересня
Окупанти атакували дронами Словʼянськ: пошкоджено житлові будинки та дитячий садок, - ФОТО

Російські війська атакували безпілотниками місто Слов'янськ на Донеччині.

Пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Фото: Вадим Лях

"Вночі 7 БпЛА "Герань-2", Залізничний і Північний мікрорайони. Пошкоджено дитячий садок, приватні будинки. На щастя, без постраждалих", — ідеться у повідомленні.

Також напередодні ввечері ворожий БпЛА "Молнія-2" пошкодив будинки та автомобіль у Слов'янську.

#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянськ
Ольга Романова
редактор
