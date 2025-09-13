11:26, 13 вересня
Надійне джерело
Окупанти атакували дронами Словʼянськ: пошкоджено житлові будинки та дитячий садок, - ФОТО
Російські війська атакували безпілотниками місто Слов'янськ на Донеччині.
Пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
Фото: Вадим Лях
"Вночі 7 БпЛА "Герань-2", Залізничний і Північний мікрорайони. Пошкоджено дитячий садок, приватні будинки. На щастя, без постраждалих", — ідеться у повідомленні.
Також напередодні ввечері ворожий БпЛА "Молнія-2" пошкодив будинки та автомобіль у Слов'янську.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
14:03, 29 вересня
18:01, 6 жовтня
1
18:10, 6 жовтня
13:08, 27 вересня
82