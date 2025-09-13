Костянтинівка під вогнем: троє загиблих і семеро поранених унаслідок російських обстрілів, - ФОТО

Сьогодні, 13 вересня 2025 року російські війська впродовж 50 хвилин обстрілювали Костянтинівку з артилерії та РСЗВ «Смерч». Під вогнем опинився житловий мікрорайон міста.

Внаслідок атаки загинули троє містян віком 33, 76 та 78 років. Поранення отримали семеро людей — четверо жінок від 42 до 59 років і троє чоловіків віком 27, 59 та 61 рік. У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та відкритий перелом. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Обстріл також пошкодив 14 приватних і багатоквартирних будинків та легковий автомобіль. За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Правоохоронці документують наслідки ударів по цивільному населенню.