«Шахтар» на останніх хвилинах втрачає перемогу у матчі з «Металістом 1925», - ФОТО, ВІДЕО

Наставник «оранжево-чорних» Арда Туран на цю зустріч виставив такий стартовий склад: Різник – у воротах, у центрі захисту діяли Матвієнко й Бондар, на флангах оборони – Вінісіус Тобіас та Азаров, у середині поля – Марлон Гомес, Очеретько та Бондаренко, вінгери – Аліссон і Педріньйо, центрфорвард – Кауан Еліас, повідомляє пресслужба донецького клубу.



Ігрова перевага, втілена в гол Бондаренка



«Гірники» практично від перших хвилин взяли в облогу штрафний майданчик суперника і намагалися різноманітними комбінаціями розхитати оборону харківʼян, однак численні прострільні передачі виносилися опонентами, а удари Педріньйо та Аліссона були заблоковані.

Господарі відповіли двома гострими випадами, однак ані Мартинюк, ані Калітвінцев у своїх спробах не влучили в площину. І все ж на 22-й хвилині донеччанам вдалося відкрити рахунок: Аліссон увійшов до штрафного на правому фланзі, прибрав мʼяч під себе та був збитий Мартинюком, і Артем Бондаренко з пенальті поцілив під праву стійку – 0:1.

Ближче до перерви активніше заграли й «жовто-сині», однак гострий момент створили лише один, коли дальній удар Калюжного потягнув Різник.



Важкий тайм і черговий суперечливий гол суперника



Після поновлення матчу Різник ще раз виручив – тепер після удару Петера. Слідом харківʼянин Рашиця з лівого краю штрафного ледь не закрутив мʼяч у дальній кут. У середині тайму Арда Туран освіжив команду замінами, випустивши Криськіва та Невертона.

Трохи пізніше до гри також увійшов Конопля (замість Азарова, який дістав ушкодження). Футболісти «Шахтаря» продовжували тримати гру під своїм контролем, не даючи супернику особливих шансів на небезпечні атаки, та самі мали змогу збільшити перевагу, але Педріньйо з напівкола пробив над поперечиною.

Проте на 85-й хвилині харківʼянам вдалося зрівняти рахунок: після подачі кутового з лівого флангу Калюжний упіймав відскок на дальній стороні карної зони та переправив мʼяч у сітку. При цьому інший гравець «Металіста 1925» стояв прямо перед Різником і заважав голкіперу, але арбітр після перегляду VAR гол зарахував. «Оранжево-чорні» спробували влаштувати фінальний штурм, однак часу, аби вирвати перемогу, не вистачило. Нічия 1:1.