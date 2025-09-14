Надійне джерело

За добу захисники України знищили 880 російських окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 880 російських окупантів. Загальні втрати ворога у війні склали 1 094 610 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1094610 (+880) осіб

танків – 11184 (+3) од

бойових броньованих машин – 23267 (+0) од

артилерійських систем – 32749 (+42) од

РСЗВ – 1487 (+1) од

засоби ППО – 1217 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59086 (+261)

крилаті ракети – 3718 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 61614 (+102)

спеціальна техніка – 3964 (+0)

Ольга Романова редактор