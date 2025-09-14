09:17, 14 вересня
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 880 російських окупантів
Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 880 російських окупантів.
Загальні втрати ворога у війні склали 1 094 610 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1094610 (+880) осіб
- танків – 11184 (+3) од
- бойових броньованих машин – 23267 (+0) од
- артилерійських систем – 32749 (+42) од
- РСЗВ – 1487 (+1) од
- засоби ППО – 1217 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59086 (+261)
- крилаті ракети – 3718 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61614 (+102)
- спеціальна техніка – 3964 (+0)
