Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 46 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще 14 поранено
Ольга Романова
редактор
10:16, 14 вересня
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 46 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще 14 поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 46 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще 14 поранено

За 13 вересня росіяни вбили 4 жителів Донеччини — у Костянтинівці. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 46 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1001 людину, у тому числі 109 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Шахівській громаді 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено автобус.

Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади поранено людину, у Яровій — пошкоджено 4 будинки і зупинку громадського транспорту. У Слов'янську пошкоджено 5 багатоповерхівок і підприємство. У Краматорську поранено людину. В Олександрівці пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і 6 автівок; в Очеретиному пошкоджено 3 багатоповерхівки, приватний будинок, 2 адмінбудівлі і 3 господарчі споруди. У Шостаківці Новодонецької громади пошкоджено будинок. В Іллінівці поранено людину, пошкоджено будинок. У Костянтинівці 4 людини загинули і 10 поранені, пошкоджено 21 приватний будинок, 18 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, 5 крамниць і авто.

Бахмутський район. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 2 будинки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту