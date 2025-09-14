Арда Туран: Ми зіграли погано

– Містере, клубний футбол повернувся. Як ви оціните гру між «Шахтарем» та «Металістом 1925»? І як прокоментуєте епізод з голом «Металіста 1925» й рішення арбітрів?



– Передусім ми маємо подивитися на себе. Хочу привітати «Металіст 1925» з очком, яке вони здобули. Думаю, їхній гравець Рамік отримав травму. Сподіваюся, він якнайшвидше повернеться на поле. Це дуже цінний футболіст і важливий для майбутнього України.



Щодо нас – ми зіграли погано. Не думаю, що заслуговували на перемогу, але це повністю моя відповідальність. Після паузи на матчі збірних ми не змогли достатньо зосередитися і залишитися вірними нашим принципам. Через це я незадоволений.



Щодо рішення арбітра – не впевнений, чи варто говорити про таке в подібних ситуаціях, але, вважаю, це рішення, за яке має бути соромно. Можливо, за вечерею Шевченко та Ріццолі повинні запитати себе, чи могли б вони таке зробити в Італії. Я сам був на такому рівні у футболі, і це було ганебне рішення. Але ми рухаємось далі, виконуємо свою роботу. Наше завдання – максимально покращувати гру на полі. І все ж, якби хтось сказав, що цього гола не було з офсайду, я б зрозумів і прийняв. Але… думаю, 100 зі 100 людей назвали б це офсайдом. Таке бачу вперше у своєму житті.



– Ми знаємо, що Егіналду відновлюється. Але що з Марлоном Сантосом та Педро Енріке?

– У Азеведо народилася дитина. Я дуже радий за нього, вітаю. Сподіваюся, у його родині все буде так, як він бажає. Він повернеться до нас якомога швидше, я надав йому кілька вихідних у зв’язку з цією ситуацією. Щодо Марлона – ми чекаємо. Він поступово почне тренуватися. Те саме стосується і його.