Рус
Ольга Романова
редактор
10:53, 14 вересня
Надійне джерело

Арда Туран: Ми зіграли погано

Читать на русском
Арда Туран: Ми зіграли погано

Головний тренер «Шахтаря» Арда Туран після матчу з «Металістом 1925» дав коментар для Shakhtar TV.

– Містере, клубний футбол повернувся. Як ви оціните гру між «Шахтарем» та «Металістом 1925»? І як прокоментуєте епізод з голом «Металіста 1925» й рішення арбітрів?

– Передусім ми маємо подивитися на себе. Хочу привітати «Металіст 1925» з очком, яке вони здобули. Думаю, їхній гравець Рамік отримав травму. Сподіваюся, він якнайшвидше повернеться на поле. Це дуже цінний футболіст і важливий для майбутнього України.

Щодо нас – ми зіграли погано. Не думаю, що заслуговували на перемогу, але це повністю моя відповідальність. Після паузи на матчі збірних ми не змогли достатньо зосередитися і залишитися вірними нашим принципам. Через це я незадоволений.

Щодо рішення арбітра – не впевнений, чи варто говорити про таке в подібних ситуаціях, але, вважаю, це рішення, за яке має бути соромно. Можливо, за вечерею Шевченко та Ріццолі повинні запитати себе, чи могли б вони таке зробити в Італії. Я сам був на такому рівні у футболі, і це було ганебне рішення. Але ми рухаємось далі, виконуємо свою роботу. Наше завдання – максимально покращувати гру на полі. І все ж, якби хтось сказав, що цього гола не було з офсайду, я б зрозумів і прийняв. Але… думаю, 100 зі 100 людей назвали б це офсайдом. Таке бачу вперше у своєму житті.

– Ми знаємо, що Егіналду відновлюється. Але що з Марлоном Сантосом та Педро Енріке?
– У Азеведо народилася дитина. Я дуже радий за нього, вітаю. Сподіваюся, у його родині все буде так, як він бажає. Він повернеться до нас якомога швидше, я надав йому кілька вихідних у зв’язку з цією ситуацією. Щодо Марлона – ми чекаємо. Він поступово почне тренуватися. Те саме стосується і його.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Туран #Шахтар #Металіст-1925
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту