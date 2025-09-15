Надійне джерело

За добу захисники України знищили 919 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 910 окупантів. Знищено 2 бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем та 1 РСЗВ. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 095 520 (+910) осіб

танків – 11184 (+0) од

бойових броньованих машин – 23269 (+2) од

артилерійських систем – 32784 (+35) од

РСЗВ – 1488 (+1) од

засоби ППО – 1217 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59409 (+323)

крилаті ракети – 3718 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 61698 (+84)

спеціальна техніка – 3965 (+1).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор