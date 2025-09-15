Рус
Ольга Романова
редактор
10:56, 15 вересня
Надійне джерело

Окупанти скинули три авіабомби на центр Краматорська: поранено девʼятеро людей, - ФОТО

Окупанти скинули три авіабомби на центр Краматорська: поранено девʼятеро людей, - ФОТО

Цієї ночі росія вдарила трьома бомбами по центру Краматорська Донецької області.

Росіяни використали фугасні авіаційні бомби. Про це повідомили у Краматорській міській раді.

“О 23:10, з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали удару по центральній частині міста”, ‒ зазначили у мерії.

Окупанти скинули три авіабомби на центр Краматорська: поранено девʼятеро людей, - ФОТО, фото-1

Станом на зараз відомо про 9 поранених. Всім постраждалим надається медична допомога.  Всі відповідні служби та комунальні підприємства працюють над ліквідацією наслідків.

#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
