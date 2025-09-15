10:56, 15 вересня
Надійне джерело
Окупанти скинули три авіабомби на центр Краматорська: поранено девʼятеро людей, - ФОТО
Цієї ночі росія вдарила трьома бомбами по центру Краматорська Донецької області.
Росіяни використали фугасні авіаційні бомби. Про це повідомили у Краматорській міській раді.
“О 23:10, з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали удару по центральній частині міста”, ‒ зазначили у мерії.
Станом на зараз відомо про 9 поранених. Всім постраждалим надається медична допомога. Всі відповідні служби та комунальні підприємства працюють над ліквідацією наслідків.
