Сили оборони звільнили Панківку на Донеччині, - ВІДЕО

Військові 1-го корпусу Національної гвардії Азов у взаємодії зі ЗСУ зачистили від російських окупантів населений пункт Панківка та прилеглі території на Добропільському напрямку Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні Азову у понеділок, 15 вересня.