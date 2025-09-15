11:31, 15 вересня
Сили оборони звільнили Панківку на Донеччині, - ВІДЕО
Військові 1-го корпусу Національної гвардії Азов у взаємодії зі ЗСУ зачистили від російських окупантів населений пункт Панківка та прилеглі території на Добропільському напрямку Донецької області.
Про це йдеться у повідомленні Азову у понеділок, 15 вересня.
Наразі країна-агресор продовжує нарощувати угруповання військ на вказаному напрямку. Військове командування РФ передислокувало туди додаткові резерви у складі чотирьох бригад піхоти та одного полку морської піхоти.
«Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони», — повідомляє Азов.
