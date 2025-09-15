Рус
  • Головна
  • Сили оборони звільнили Панківку на Донеччині, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
11:31, 15 вересня
Надійне джерело

Сили оборони звільнили Панківку на Донеччині, - ВІДЕО

Читать на русском
Сили оборони звільнили Панківку на Донеччині, - ВІДЕО

Військові 1-го корпусу Національної гвардії Азов у взаємодії зі ЗСУ зачистили від російських окупантів населений пункт Панківка та прилеглі території на Добропільському напрямку Донецької області.

 Про це йдеться у повідомленні Азову у понеділок, 15 вересня.

Наразі країна-агресор продовжує нарощувати угруповання військ на вказаному напрямку. Військове командування РФ передислокувало туди додаткові резерви у складі чотирьох бригад піхоти та одного полку морської піхоти.

«Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони», — повідомляє Азов.

Сили оборони звільнили Панківку на Донеччині, - ВІДЕО, фото-1
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #Нацгвардія #Панківка #звільнення
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту