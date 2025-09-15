Агенти рф з Донеччини, Києва та Дніпра постануть перед судом за державну зраду

Прокурори Донецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальні акти щодо десяти громадян України, обвинувачених у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Серед справ — провадження проти мешканки Донеччини, яка передала окупантам 22 координати розташування українських об’єктів. Щонайменше по двох із них російські війська завдали вогневих ударів, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

До співпраці з представниками спецслужб та військових формувань держави-агресора долучилися жителі Костянтинівки, Краматорська, Удачного, а також мешканці Києва, Апостолового та Дніпра. Частина з них діяла у прифронтових районах, інші — у тилу, але на стратегічно важливих напрямках.

Агенти передавали ворогу дані про переміщення та дислокацію особового складу і техніки Сил оборони, позиції ППО та РЕБ, зони ведення артилерійського вогню. Також вони вказували на об’єкти критичної та цивільної інфраструктури й навіть звітували про наслідки російських ударів. Інформацію надсилали через текстові повідомлення, відео та позначки на мапах.

Наразі всі обвинувачені перебувають під вартою. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювало ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.