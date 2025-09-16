Росіяни намагаються зайти до села на Донеччині у цивільному одязі прикриваючись мирними жителями

Рус
10:52, 16 вересня
Російські військові у цивільному одязі, маскуючись під мирних жителів, намагалися проникнути до населеного пункту Ямпіль, що на Донеччині.

За даними військових, окремі групи противника переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи місцевих мешканців як «живий щит». Про це повідомив 11-й Армійський корпус ЗСУ.

Зображення з українських безпілотників зафіксували, як російські військові з амуніцією та зброєю під верхнім одягом пересувалися околицями. Підрозділи 11-го Армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, у результаті яких противник був виявлений, заблокований і знешкоджений.

Жодних тактичних результатів ворог не досяг — усі його спроби провести розвідувально-диверсійні дії були зірвані. Водночас українські військові відзначають, що противник продовжує намагатися просочуватися малими групами, використовуючи природні умови та щільність цивільної забудови.

У корпусі підкреслили, що моніторинг ситуації триває, заходи протидії посилюються. Такі дії росіян є грубим порушенням міжнародного права й можуть класифікуватися як воєнний злочин згідно з Женевськими конвенціями та Додатковим протоколом І (ст. 37).

