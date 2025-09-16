ЗСУ, СБУ та ГУР серед лідерів довіри українців: результати опитування

Понад 70% громадян переконані, що конкуренція або протистояння між державними структурами шкодить розвитку країни: 43,6% назвали вплив конкуренції між органами скоріше негативним, ще 27,1% – дуже негативним.

Лише 18,7% респондентів оцінюють таке явище позитивно. Такі дані соціологічного дослідження, проведеного компанією «Active Group» 13 вересня 2025 року за допомогою онлайн-панелі «SunFlower Sociology».

Найбільшою довірою серед державних структур користуються Збройні сили України – 52,3% опитаних зазначили саме їх. На другому місці – Служба безпеки України (36,5%), а третє займає Головне управління розвідки Міноборони (34,2%).

Помітний рівень довіри є і до антикорупційних інституцій: 20,4% респондентів довіряють НАБУ, 13,0% – Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Дещо нижчі показники у Державного бюро розслідувань (12,1%) та Національного агентства з питань запобігання корупції (9,3%). Решта інституцій мають довіру від 4% до 6,5%, тоді як 24,1% українців не довіряють жодній структурі.

Щодо збільшення ефективності під час війни, перші позиції знову посідають Збройні сили України – 58,5% громадян вважають, що їхня робота стала результативнішою. На другому місці – Служба безпеки України (44,0%), третє займає ГУР (39,4%). Для решти державних структур рівень визнання підвищення ефективності залишається значно нижчим – від 13,6% у НАБУ до менш ніж 5% у більшості.

Питання взаємодії між цими інституціями також не залишилося поза увагою. Третина українців (33,1%) вважає, що конкуренція або протистояння між ними є очевидним, ще 19,5% погоджуються з цим частково. Водночас 30% респондентів переконані, що такої конкуренції або немає, або вона малопомітна.

Дослідження здійснено компанією «Active Group» за допомогою онлайн-панелі «SunFlower Sociology». Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 800 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 3,5%. Період збору даних: 13 вересня 2025 року.