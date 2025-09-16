Українські ракети і дрони успішно уразили командні пункти угруповання «Центр» та 41-ї армії рф на Донеччині

Сили оборони України успішно уразили ракетами і дронами командні пункти угруповання «Центр» та 41-ї армії Росії на Донеччині.

Українські військові підтвердили ураження особового складу противника, зокрема, і з числа командування. Про уточнені результати повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У Генштабі розповіли, що 8 вересня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по пунктах управління російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької області.

«Силами і засобами ракетних військ і артилерії, Повітряних Сил, Сил безпілотних систем ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, були уражені командні пункти угруповання військ (сил) «Центр» та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме ці військові формування загарбників діють на Покровському напрямку. Перед цим, 28 серпня, пункти управління російських військ на цьому напрямку відвідував міністр оборони країни-агресора Андрій Білоусов, повідомляє «Мілітарний».

Невдовзі після його візиту вказані місця дислокації командування окупаційної армії успішно уразили українські оборонці. У Генеральному штабі ЗСУ наголошують, що удари по вищезазначених військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами військ агресора.

Нагадаємо, що під час атаки ввечері 8 вересня по військових об’єктах у тимчасово окупованому Донецьку Сили оборони України застосували велику кількість крилатих ракет і дронів-камікадзе.