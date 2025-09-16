Рус
  • Головна
  • Українські ракети і дрони успішно уразили командні пункти угруповання «Центр» та 41-ї армії рф на Донеччині
Ольга Романова
редактор
11:23, 16 вересня
Надійне джерело

Українські ракети і дрони успішно уразили командні пункти угруповання «Центр» та 41-ї армії рф на Донеччині

Читать на русском
Українські ракети і дрони успішно уразили командні пункти угруповання «Центр» та 41-ї армії рф на Донеччині

Сили оборони України успішно уразили ракетами і дронами командні пункти угруповання «Центр» та 41-ї армії Росії на Донеччині.

Українські військові підтвердили ураження особового складу противника, зокрема, і з числа командування. Про уточнені результати повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У Генштабі розповіли, що 8 вересня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по пунктах управління російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької області.

«Силами і засобами ракетних військ і артилерії, Повітряних Сил, Сил безпілотних систем ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, були уражені командні пункти угруповання військ (сил) «Центр» та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме ці військові формування загарбників діють на Покровському напрямку. Перед цим, 28 серпня, пункти управління російських військ на цьому напрямку відвідував міністр оборони країни-агресора Андрій Білоусов, повідомляє «Мілітарний».

Невдовзі після його візиту вказані місця дислокації командування окупаційної армії успішно уразили українські оборонці. У Генеральному штабі ЗСУ наголошують, що удари по вищезазначених військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами військ агресора.

Нагадаємо, що під час атаки ввечері 8 вересня по військових об’єктах у тимчасово окупованому Донецьку Сили оборони України застосували велику кількість крилатих ракет і дронів-камікадзе.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #ЗСУ
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту