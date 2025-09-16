17:29, 16 вересня
У Донецьку окупанти починають судити людей, які скаржаться на відсутність води
У тимчасово окупованому Донецьку почали переслідувати прихильників "ДНР", які звернулися до путіна зі скаргами на відсутність води.
Судять жінку, яка раніше воювала за рускій мір, а тепер наважилися критикувати Пушиліна, повідомляє журналіст Денис Казанський, посилаючись на пост одного зі засновників «ДНР» Андрія Пургіна.
«Один з засновників та ідеологів "ДНР" Пургін пише, що це політичне переслідування з метою залякування. Саме за це він і боровся», - коментує Казанський.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
14:03, 29 вересня
18:01, 6 жовтня
1
18:10, 6 жовтня
13:08, 27 вересня
82