Ольга Романова
редактор
17:29, 16 вересня

У Донецьку окупанти починають судити людей, які скаржаться на відсутність води

У тимчасово окупованому Донецьку почали переслідувати прихильників "ДНР", які звернулися до путіна зі скаргами на відсутність води.

Судять жінку, яка раніше воювала за рускій мір, а тепер наважилися критикувати Пушиліна, повідомляє журналіст Денис Казанський, посилаючись на пост одного зі засновників «ДНР» Андрія Пургіна.

 «Один з засновників та ідеологів "ДНР" Пургін пише, що це політичне переслідування з метою залякування. Саме за це він і боровся», - коментує Казанський.

Ольга Романова
редактор
