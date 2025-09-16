У Донецьку окупанти починають судити людей, які скаржаться на відсутність води

У тимчасово окупованому Донецьку почали переслідувати прихильників "ДНР", які звернулися до путіна зі скаргами на відсутність води.

Судять жінку, яка раніше воювала за рускій мір, а тепер наважилися критикувати Пушиліна, повідомляє журналіст Денис Казанський, посилаючись на пост одного зі засновників «ДНР» Андрія Пургіна.