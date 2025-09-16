Рус
  • Ватажок «ДНР» Пушилін отримав підозру за вивезення металу на 700 мільйонів
Ольга Романова
редактор
17:56, 16 вересня
Надійне джерело

Ватажок «ДНР» Пушилін отримав підозру за вивезення металу на 700 мільйонів

Донецька обласна прокуратура повідомила про підозру ватажку так званої «ДНР» Денису Пушиліну, який наказав незаконно вивезти з Маріупольського морського торговельного порту металопродукцію вартістю понад 700 млн грн.

У 2022 році після запеклих боїв Маріуполь окупували російські війська. Після цього Пушилін наказав фейковій адміністрації порту організувати вивезення продукції металургійних комбінатів «Азовсталь» та ім. Ілліча, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Йдеться про відвантажений для іноземного покупця метал, зокрема, товстолистовий прокат, литі сталеві сляби, гарячекатані листи та рулони. Загальна вага викраденого становила майже 30 тисяч тонн, а ринкова вартість — понад 700 млн грн.

Правоохоронці наголошують, що підозрюваний усвідомлював: ці вироби не належать до товарів подвійного призначення і не можуть бути використані з військовою метою.

Дії Пушиліна кваліфікували як порушення законів і звичаїв війни, вони також суперечать положенням Женевської та Гаазької конвенцій, які забороняють пограбування та конфіскацію приватної власності. 



#Пушилін #підозра #ДНР #метал
