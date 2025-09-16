21:59, 16 вересня
ЗМІ: Колишній воротар «Шахтаря» намагався виїхати з України, але його затримали та мобілізували
Колишній воротар «Динамо», «Шахтаря» та інших клубів Артур Рудько був затриманий при спробі незаконного перетину кордону України.
За інформацією джерела, після невдалої спроби виїхати за межі держави 33-річний голкіпер опинився у навчальному центрі ЗСУ, де проходить базову військову підготовку, повідомляє Sportarena.
Протягом кар'єри Рудько виступав за київське «Динамо», донецький «Шахтар», закарпатську «Говерлу», кіпрський «Пафос», харківський «Металіст», польський «Лех» і одеський «Чорноморець», який він залишив після завершення минулого сезону.
