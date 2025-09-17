10:54, 17 вересня
Надійне джерело
У День рятівника росіяни вдарили по пожежній частині у Дружківці на Донеччині
Сьогодні, 17 вересня, російський дрон атакував будівлю пожежної частини у Дружківці.
Вибуховою хвилею вибило в’їзні ворота гаража, уламки посікли фасад. Та головне — рятувальники встигли сховатися в укритті. Ніхто не постраждав. Техніка також залишилася цілою.
Це вже не вперше, коли росіяни цілеспрямовано б’ють по пожежно-рятувальних підрозділах. І особливо цинічно, що зробили це вони саме у професійне свято тих, хто щодня береже життя інших.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
14:03, 29 вересня
18:01, 6 жовтня
1
18:10, 6 жовтня
13:08, 27 вересня
82