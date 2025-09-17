Рус
Ольга Романова
редактор
10:54, 17 вересня
У День рятівника росіяни вдарили по пожежній частині у Дружківці на Донеччині

Сьогодні, 17 вересня, російський дрон атакував будівлю пожежної частини у Дружківці.

Вибуховою хвилею вибило в’їзні ворота гаража, уламки посікли фасад. Та головне — рятувальники встигли сховатися в укритті. Ніхто не постраждав. Техніка також залишилася цілою.

У День рятівника росіяни вдарили по пожежній частині у Дружківці на Донеччині, фото-1



Це вже не вперше, коли росіяни цілеспрямовано б’ють по пожежно-рятувальних підрозділах. І особливо цинічно, що зробили це вони саме у професійне свято тих, хто щодня береже життя інших.


#Донеччина #Дружківка пожежначастина #обстріл #дрон
Ольга Романова
редактор
