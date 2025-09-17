У Донецьку пролунала серія вибухів, - ФОТО

У тимчасово окупованому росіянами місті Донецьк вранці 17 вересня прогриміла серія вибухів.

Фото та відео з місця публікують Telegram-канали.

Очевидці повідомляють, що після щонайменше п’яти вибухів у Петровському районі міста здіймається густий дим. Наразі точно невідомо, що стало причиною вибухів та який об’єкт горить після них.