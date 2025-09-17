Рус
  Гол бразильского новачка приніс «Шахтарю» перемогу у матчі Кубка України з «Поліссям Ставки», - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
18:34, 17 вересня

Гол бразильского новачка приніс «Шахтарю» перемогу у матчі Кубка України з «Поліссям Ставки», - ФОТО, ВІДЕО

Гол бразильского новачка приніс «Шахтарю» перемогу у матчі Кубка України з «Поліссям Ставки», - ФОТО, ВІДЕО

У матчі 1/16 фіналу Кубка України «Шахтар» грав з аматорським «Поліссям» (Ставки).

На перший кубковий поєдинок головний тренер «гірників» Арда Туран обрав такий склад склад: у воротах – Фесюн, у центрі оборони вийшли Назарина й Грам, на флангах захисту – Вінісіус Тобіас і Фарина, у середині поля діяли Криськів, Глущенко та Ізакі (дебют у складі «Шахтаря), атакувальне тріо склали Невертон, Лукас Феррейра і Швед, повідомляє пресслужба донецького клубу.

Гол бразильского новачка приніс «Шахтарю» перемогу у матчі Кубка України з «Поліссям Ставки», - ФОТО, ВІДЕО, фото-1

Дебют і перший гол Луки Мейрелліша

Перший небезпечний момент «гірники» створили вже на другій хвилині гри, коли Вінісіус Тобіас з передачі Невертона пробив поруч із лівою стійкою. Слідом Лукас також бив здалеку – до рук воротаря.
Водночас «оранжево-чорні» не форсували події на полі, пристосовуючись до важкого і слизького від дощу газону стадіону «Ювілейний», а також долаючи оборонні редути суперника, який очікувано всією командою зосередився на захисті. У середині тайму ще два поспіль шанси мав Вінісіус Тобіас, однак його удари з меж штрафного потягнув голкіпер Пазенко.
На 38-й хвилині у складі «Шахтаря» дебютував ще один новачок команди: замість Невертона на поле вийшов центральний нападник Лука Мейрелліш. І саме йому перед самою перервою вдалося відкрити рахунок. На 45-й хвилині Ізакі виконав подачу з правого кутового, а Лука Мейрелліш вистрибнув найвище на ближній стійці й головою переправив мʼяч у сітку – 0:1.


Багато моментів і два незараховані голи Ізакі


Друга половина стартувала з атак «гірників»: Швед головою пробив в руки воротарю, а Ізакі забив після прострілу Вінісіуса Тобіаса, але арбітри не зарахували гол через офсайд, далі Грам вивів по лівому флангу штрафного Шведа, той перекинув голкіпера, та не влучив у ворота, після Мейрелліш бив низом – повз дальній кут.
У середині тайму Арда Туран провів подвійну заміну, випустивши Бондаря та Аліссона. Бразилець невдовзі міг відзначитися, але його удар з-за меж штрафного у ближній кут потягнув Пазенко. Забити на 74-й хвилині вдалося Ізакі, який замкнув на дальній стійці подачу Вінісіуса Тобіаса, та судді знову скасували взяття воріт через нібито гру рукою в бразильця, утім повтор показав, що арбітр помилився і гол був чистим.
Шанс у заключному відрізку гри мали й господарі, коли після корнера Максимець міг замикати дальню штангу, але не влучив по мʼячу. Також після розіграшу стандарту непогана нагода була й у «гірників», коли черговий гострий простріл з флангу від Вінісіуса Тобіаса ледь не замкнув Назарина.


1:0 – «Шахтар» здобуває перемогу над «Поліссям» (Ставки) та проходить до 1/8 фіналу Кубка України.

Наступний матч команда Арди Турана проведе в понеділок, 22 вересня, коли в 6-му турі УПЛ прийматиме «Зорю». Гра відбудеться на «Арені Львів» та розпочнеться о 18:00.

«Полісся» (Ставки) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:1 (0:1)

Буча, «Ювілейний», 580 глядачів

Гол: 0:1 Мейрелліш (45)

«Шахтар»: Фесюн, Вінісіус Тобіас, Назарина (к), Грам, Фарина, Криськів (Бондар, 61), Глущенко, Ізакі, Невертон (Мейрелліш, 38), Лукас, Швед (Аліссон, 61)
Ольга Романова
редактор
