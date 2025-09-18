Рус
Роман Лазоренко
15:47, 18 вересня
Надійне джерело

Під час контрнаступу на Донеччині ЗСУ звільнили сім населенних пунктів, - Зеленський

Українські військові здійснюють контрнаступальну операцію на Донеччині, зокрема в районах Покровська та Добропілля.

У ході жорстоких боїв ЗСУ вдалося завдати значних втрат ворогу. Про це у четвер, 18 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський під час візиту в Донецьку область.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський також доповів про перші результати операції. За час її проведення воїни звільнили 160 квадратних кілометрів території, а ще понад 170 квадратних кілометрів зачистили від окупантів.

«Суттєво поповнили наш обмінний фонд — майже сотня вже є російських полонених, будуть ще. Вже сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев’ять — очищені від російської присутності. Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці», — зазначив Зеленський.

Він додав, що втрати росіян на Донецькому напрямку лише за останні тижні, в межах контрнаступу в районі Покровська, складають понад 2,5 тисячі осіб, з яких понад 1300 — убито.

«Україна цілком справедливо захищає свої позиції, свою землю. Це героїчний захист. Я пишаюсь нашими воїнами, пишаюсь нашими людьми», — сказав президент.

#Зеленський #Сирський #ЗСУ #Донеччина
