Ольга Романова
редактор
10:25, 18 вересня
Надійне джерело

У прифронтовій Костянтинівці ще залишаються шість тисяч цивільних

Читать на русском
Близько 6 тисяч людей досі залишаються в Костянтинівці на Донеччині.

Місто під постійними обстрілами - ворог щодня скидує на нього щонайменше 10 авіабомб, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Евакуація з Костянтинівки та інших прифронтових населених пунктів триває і я закликаю всіх цивільних скористатися цією можливістю», - написав Філашкін.

#Донеччина #окупанти #обстріли #Костянтинівка #евакуація
