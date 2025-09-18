10:25, 18 вересня
У прифронтовій Костянтинівці ще залишаються шість тисяч цивільних
Близько 6 тисяч людей досі залишаються в Костянтинівці на Донеччині.
Місто під постійними обстрілами - ворог щодня скидує на нього щонайменше 10 авіабомб, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Евакуація з Костянтинівки та інших прифронтових населених пунктів триває і я закликаю всіх цивільних скористатися цією можливістю», - написав Філашкін.
