Надійне джерело

У прифронтовій Костянтинівці ще залишаються шість тисяч цивільних

Близько 6 тисяч людей досі залишаються в Костянтинівці на Донеччині. Місто під постійними обстрілами - ворог щодня скидує на нього щонайменше 10 авіабомб, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. «Евакуація з Костянтинівки та інших прифронтових населених пунктів триває і я закликаю всіх цивільних скористатися цією можливістю», - написав Філашкін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор