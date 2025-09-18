15:25, 18 вересня
У Костянтинівці п’ятеро мирних мешканців загинули від російської авіабомби «ФАБ-250»
Сьогодні, 18 вересня, о 09:55 російські війська здійснили чергову авіаційну атаку на Костянтинівку.
За даними Донецької обласної прокуратури, проти мирного населення окупанти застосували авіабомбу «ФАБ-250» із модулем УМПК.
Під ворожий удар потрапила житлова забудова. На вулиці загинули п’ятеро містян віком від 62 до 74 років — троє чоловіків та двоє жінок. Унаслідок вибуху пошкоджено фасади чотирьох багатоквартирних будинків.
За процесуального керівництва обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
