Ольга Романова
редактор
15:25, 18 вересня

У Костянтинівці п’ятеро мирних мешканців загинули від російської авіабомби «ФАБ-250»

Сьогодні, 18 вересня, о 09:55 російські війська здійснили чергову авіаційну атаку на Костянтинівку.

За даними Донецької обласної прокуратури, проти мирного населення окупанти застосували авіабомбу «ФАБ-250» із модулем УМПК.

Під ворожий удар потрапила житлова забудова. На вулиці загинули п’ятеро містян віком від 62 до 74 років — троє чоловіків та двоє жінок. Унаслідок вибуху пошкоджено фасади чотирьох багатоквартирних будинків.

За процесуального керівництва обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Костянтинівка
