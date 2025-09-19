За добу захисники України знищили 1150 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1150 окупантів. Знищили бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, РСЗВ, ППО, 44 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 099 530 (+1150) осіб

танків – 11191 (+0) од

бойових броньованих машин – 23278 (+1) од

артилерійських систем – 32896 (+17) од

РСЗВ – 1492 (+1) од

засоби ППО – 1218 (+1) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60680 (+211)

крилаті ракети – 3718 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 62044 (+44)

спеціальна техніка – 3968 (+3).

