09:15, 19 вересня
За добу захисники України знищили 1150 російських окупантів
Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1150 окупантів.
Знищили бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, РСЗВ, ППО, 44 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 099 530 (+1150) осіб
- танків – 11191 (+0) од
- бойових броньованих машин – 23278 (+1) од
- артилерійських систем – 32896 (+17) од
- РСЗВ – 1492 (+1) од
- засоби ППО – 1218 (+1) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60680 (+211)
- крилаті ракети – 3718 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62044 (+44)
- спеціальна техніка – 3968 (+3).
