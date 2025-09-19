Рус
Ольга Романова
редактор
10:25, 19 вересня
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 43 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще пʼятеро поранено

За 18 вересня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: у Костянтинівці. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення.

Всього за добу росіяни 43 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 353 людини, у тому числі 76 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Гришиному Покровської громади пошкоджено приватний будинок, ще один — у Криворіжжі.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, в Озерному — будинок і 6 господарчих споруд. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки. У Дружківці пошкоджено 3 багатоповерхівки, 9 приватних будинків і адмінбудівлю; в Олександрівці пошкоджено газогін. У Костянтинівці 5 людей загинули і 1 поранена, пошкоджено 16 багатоповерхівок, приватний будинок і 2 адмінбудівлі.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.


#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
